Capanno in fiamme nel pomeriggio a Chiaravalle: incendio spento dai vigili del fuoco

CHIARAVALLE – I Vigili del fuoco sono intervenuti oggi pomeriggio, alle 17.45, in via San Benedetto, a Chiaravalle, dove poco pima aveva preso fuoco un capanno agricolo adiacente ad una abitazione.

Le due squadre, intervenute da Ancona, con l’ausilio dell’autobotte, hanno prontamente spento l’incendio evitando il propagarsi delle fiamme alla vicina abitazione. Successivamente i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza tutta l’area interessata dall’intervento.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Continue Reading

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it