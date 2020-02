BacalàFest: un mese all’insegna del GiroBacalà per gustare il piatto della tradizione nei ristoranti del territorio

Fino a fine febbraio baccalà e stoccafisso a prezzi convenzionati nei locali aderenti e il 25 ci sarà la gustosa gara tra chef

FANO – E’ ancora in corso, fino al 25 febbraio prossimo il Festival del Baccalà e dello Stoccafisso nelle Terre di Pesaro e Urbino: “BacalàFest”, un evento che ha lo scopo, come afferma Giorgio Sorcinelli, ideatore e curatore dell’iniziativa di: . Fino al prossimo 25 febbraio, dunque, si potranno gustare ben dodici declinazioni diverse di baccalà e stoccafisso in altrettanti ristoranti al prezzo convenzionato di 14 € per il baccalà e 17 € per lo stoccafisso.

Ecco la lista dei ristoranti aderenti: 1 AGLI OLIVI – CARTOCETO (PU) – Via Bottaccio 4 / Tel. 0721 898144 / info@ristoranteagliolivi.it 2 ALLA LANTERNA – FANO (PU) – Strada Nazionale Adriatica Sud, 78 / Tel. 0721 88474 / info@allalanterna.com 3 BEL SIT – PESARO (PU) – Strada Panoramica Adriatica 161 / Tel. 0721 22764 / info@belsitpesaro.it 4 CASA ORAZI – FANO (PU) – Via G. Puccini 2 / Tel. 0721/809781 / info@casaorazi.it 5 DA MATTEO – MONTEMAGGIORE COLLI AL METAURO (PU) – Piazza Bramante 8 / Tel. 0721 894851 333 6603166 / info@borgomontemaggiore.it 6 HOTEL GIARDINO – SAN LORENZO IN CAMPO (PU) – Via Enrico Mattei 4 / Tel 0721 776803 info@hotelgiardino.it 7 IDEA.LE FOOD & MORE – FANO (PU) – Piazza XX Settembre / Tel 349 5771669 / ideale.fano@gmail.com 8 IL CHIOSTRO – FANO (PU) – Via Arco D’Augusto 53/B / Tel 0721 827331 / info@ilchiostrofano.it 9 LA BRAVERJA – URBANIA (PU) – Via Betto de Medici 9 / Tel. 0722 317388 / danieleforlucci71@gmail.com 10 LA PALOMBA – MONDAVIO (PU) – Borgo Gramsci 13 / Tel 0721.97105 / info@lapalomba.it 11 LOCANDA DEL GELSO – CARTOCETO (PU) – Via Morola 12 / Tel 0721 877020 / info@lalocandadelgelso.it 12 PICCOLO MONDO – MOMBAROCCIO (PU) – Via Villagrande 175 / Tel. 0721 470170 / info@piccolomondonline.it

A chiusura del Festival, quest’anno, il ristorante Alla Lanterna (Strada Nazionale Adriatica Sud, 78 / Tel. 0721 88474), storico collaboratore dell’iniziativa, ospiterà la 11° edizione della “Disfida Nazionale Cuochi Professionisti” che vedrà sfidarsi, nella stessa serata, 8 chef di carriera con altrettante ricette di baccalà e stoccafisso. Due le giurie che dovranno valutare il piatto migliore: una composta da chef, enogastronomi e giornalisti di settore e una composta da tutti i partecipanti alla cena (le prenotazioni sono già aperte allo 0721.88474).

