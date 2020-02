Associazione Cuore di Velluto e Polisportiva Senigallia insieme ai campionati regionali nuoto

SENIGALLIA – Domenica 2 febbraio si svolgeranno a Senigallia i Campionati Regionali di Nuoto Agonistico Finp-Fisdir presso la piscina delle Saline in Via dei Gerani 38.

Per l’occasione arriveranno a Senigallia tutti i migliori atleti regionali paralimpici delle varie specialità che si confronteranno nelle diverse distanze. Una bella occasione anche per gli atleti senigalliesi della ASD Polisportiva che già in numerosi avvenimenti sportivi si sono distinti per impegno, professionalità e risultati, tenendo sempre alto il sano valore dello sport. L’evento prevede come programma l’inizio del riscaldamento alle ore 8.15 e l’inizio delle gare alle ore 9.

Saranno presenti alle gare i volontari dell’Associazione Cuore di Velluto, sponsor etico della Polisportiva Senigallia, che distribuiranno materiale informativo sulla prevenzione delle malattie cardiologiche e sui stili di vita sani. Continua così il connubio tra volontariato e sport, nato lo scorso anno, che prevede per il futuro nuove interessanti iniziative.

La gara di domenica è un importante evento che la città di Senigallia ospiterà nell’impianto delle Saline con il patrocinio del Comune di Senigallia, FINP (Federazione Italiana Nuoto Paralimpico), FISDIR (Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva Relazionale), Lions Club International Club di Senigallia, Associazione Cuore di Velluto e Polisportiva Senigallia ASD.

