Anziani coniugi intossicati in casa dal monossido di carbonio

SERRA SAN QUIRICO – Torna a casa, dopo una cena con gli amici, e trova gli anziani genitori privi di conoscenza, intossicati dal monossido di carbonio. E’ accaduto ieri sera alla periferia di Serra San Quirico. Immediatamente l’uomo ha dato l’allarme e gli anziani genitori – il padre 83 anni, la madre 75 -, poco dopo, sono stati trasportati in gravi condizioni, con un’ambulanza, al pronto soccorso dell’ospedale Engles Profili di Fabriano. Subito dopo è stato però necessario il trasferimento a Fano per essere trattati in una camera iperbarica.

Le condizioni dei due anziani coniugi sono ritenute gravi, anche se non sarebbero in pericolo di vita.

Nell’abitazione, nella serata di venerdì, sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Jesi e, dalla sede centrale di Ancona, una squadra specializzata del gruppo Nucleare Biologico Chimico Radiologico. I tecnici dei vigili del fuoco hanno quindi potuto accertare che il monossido di carbonio si era sprigionato all’interno dell’abitazione da una fenditura presente nella canna fumaria del camino che, date le temperature notturne di questo periodo, era acceso.

