Allarme Coronavirus nelle Marche, Ceriscioli: “Primo caso positivo in provincia di Pesaro, domani nuovi test per la conferma”

ANCONA – Primo caso positivo al Coronavirus anche nelle Marche. Ma per la conferma sarà necessario attendere gli ulteriori accertamenti in programma domani (mercoledì), a Roma. Si tratta di un terzo paziente esaminato oggi a Vallefoglia, Comune in provincia di Pesaro Urbino (in precedenza – sempre oggi – c’erano stati altri due test negativi, a Pesaro e a Fano) .

“E’ stato diffuso da pochi minuti – ha dichiarato nella tarda serata il presidente della Giunta regionale Luca Ceriscioli – il risultato positivo di un campione analizzato nel pomeriggio di oggi, 25 febbraio. Il campione, proveniente dalla provincia di Pesaro, sarà inviato nelle prime ore della mattinata di domani al Centro diagnostico di riferimento nazionale dell’Istituto superiore di sanità. Solo al seguito di questo secondo controllo si potrà effettivamente confermare il caso di nuovo Coronavirus.

“Nel frattempo il paziente – ha sempre affermato Ceriscioli – è stato isolato, presso il proprio domicilio, e si trova in buone condizioni di salute”.

