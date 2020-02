Al BacalàFest arriva la grande sfida degli chef

Il 25 febbraio, al Ristorante Alla Lanterna, in programma l’undicesima Disfida Nazionale Stoccafisso & Baccalà

FANO – In alto le forchette…martedì 25 febbraio si chiude il Festival più gustoso della stagione fredda: il BacalàFest. E si chiude in grande stile con l’11° edizione della Disfida Nazionale Stoccafisso & Baccalà, l’ormai tradizionale appuntamento che vede sfidarsi 8 chef professionisti a colpi di merluzzo e delle sue migliori declinazioni. In gara quest’anno i ristoranti: Casa Orazi (Fano – PU), Idea.le – Food and more (Fano – PU), I Due Cigni (Montecosaro – MC), La Baita (Arcevia – AN), Il Chiostro (Fano – PU), Le Tre Volte (Torremaggiore – FG), La Braverja (Urbania – PU) e Piccolo Modo (Mombaroccio – PU).

Una serata all’insegna della buona cucina, della tradizione e, perché no, anche del divertimento. I partecipanti, oltre a poter gustare e godere delle succulente preparazioni a base di baccalà da parte di chef di lunga carriera, saranno, infatti, chiamati anche a votare i piatti contribuendo, così, insieme alla giuria tecnica, a decretare i vincitori.

E’ già possibile prenotare il proprio posto alla cena contattando direttamente il ristorante Alla Lanterna (Strada Nazionale Adriatica Sud, 78) al numero 0721 884748.

E’ ancora in corso, inoltre, il GiroBacalà, iniziativa interna al BacalàFest che vede coinvolti i ristoranti della provincia. Fino al prossimo 25 febbraio, dunque, si potranno gustare ben dodici declinazioni diverse di baccalà e stoccafisso in altrettanti ristoranti al prezzo convenzionato di 14 € per il baccalà e 17 € per lo stoccafisso. Ecco la lista dei ristoranti aderenti:

1 AGLI OLIVI – CARTOCETO (PU) – Via Bottaccio 4 / Tel. 0721 898144 / info@ristoranteagliolivi.it

2 ALLA LANTERNA – FANO (PU) – Strada Nazionale Adriatica Sud, 78 / Tel. 0721 88474 / info@allalanterna.com

3 BEL SIT – PESARO (PU) – Strada Panoramica Adriatica 161 / Tel. 0721 22764 / info@belsitpesaro.it

4 CASA ORAZI – FANO (PU) – Via G. Puccini 2 / Tel. 0721/809781 / info@casaorazi.it

5 DA MATTEO – MONTEMAGGIORE COLLI AL METAURO (PU) – Piazza Bramante 8

Tel. 0721 894851 / 333 6603166 / info@borgomontemaggiore.it

6 HOTEL GIARDINO – SAN LORENZO IN CAMPO (PU) – Via Enrico Mattei 4 / Tel 0721 776803 info@hotelgiardino.it

7 IDEA.LE FOOD & MORE – FANO (PU) – Piazza XX Settembre / Tel 349 5771669 / ideale.fano@gmail.com

8 IL CHIOSTRO – FANO (PU) – Via Arco D’Augusto 53/B / Tel 0721 827331 / info@ilchiostrofano.it

9 LA BRAVERJA – URBANIA (PU) – Via Betto de Medici 9 / Tel. 0722 317388 / danieleforlucci71@gmail.com

10 LA PALOMBA – MONDAVIO (PU) – Borgo Gramsci 13 / Tel 0721.97105 / info@lapalomba.it

11 LOCANDA DEL GELSO – CARTOCETO (PU) – Via Morola 12 / Tel 0721 877020 / info@lalocandadelgelso.it

12 PICCOLO MONDO – MOMBAROCCIO (PU) – Via Villagrande 175 / Tel. 0721 470170 / info@piccolomondonline.it

