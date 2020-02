Ad Ostra si alza il sipario sul Carnevale dei ragazzi 2020 organizzato dalla Pro Loco

OSTRA – Si alza il sipario sull’edizione 2020 del Carnevale dei Ragazzi, organizzato dalla Pro Loco di Ostra e programmato per domenica prossima 23 febbraio, evento patrocinato dal Comune di Ostra.

La Pro Loco presenta alcune importanti novità per animare la festa cittadina. Dopo aver presenziato all’apertura del Carnevale di Venezia, ben venti maschere frutto del genio creativo ed artistico della signora Anna Lorenzetti sfileranno nel tradizionale corteo cittadino per realizzare ‘un sogno in maschera’.

I vestiti, creati dalla maestria dell’artista, sono vere opere di arte sartoriale; al termine della sfilata potranno essere ammirate e fotografate in tutta la loro bellezza, in uno spazio realizzato sotto la Torre Civica.

Il gruppo di animazione ‘Fantasia Sogno e Realtà’ sarà poi presente alla sfilata con gli amatissimi personaggi di “Frozen”. Anna, Elsa, Olaf e Kristoff animeranno le nostre vie principali per far divertire i nostri bimbi.

Infine, in collaborazione con altre associazioni del territorio, la Pro Loco prolungherà la festa in Piazza dei Martiri coinvolgendo le classi del plesso scolastico CROCIONI (e tutti gli intervenuti) per una merenda di carnevale condivisa!!!

Nel post Carnevale, dietro la torre verranno allestite 5 casette (una per ognuna delle classi partecipanti) che saranno decorate e abbellite dai ragazzi sotto la guida delle insegnanti ispirandosi ai temi carnevaleschi che ogni classe propone per la sfilata.

Il ricavato dell’iniziativa verrà destinato a sostenere progetti ed iniziative del plesso scolastico Crocioni.

Oltre alla piena partecipazione dell’Istituto Comprensivo Scolastico di Ostra ‘Crocioni’ e di gruppi della Scuola per l’infanzia ’Biancaneve’ è prevista la presenza delle associazioni culturali e sportive della frazione di Casine e di Morro d’Alba, già da tempo al lavoro per allestire originali carri allegorici e dei ragazzi del Centro Diurno “La Giostra” gestito dalla Coop. Casa della Gioventù di Senigallia.

Di rilievo anche la preziosa collaborazione dell’AVIS – AIDO locale e della ‘Scuderia Ferrari Club Ostra’ per l’organizzazione generale dell’evento.

La sfilata lungo le vie cittadine, con tradizionale partenza da Largo Marina, sperimentata da alcuni anni per la volontà di animare tutto il centro storico, avrà inizio alle ore 14,30 e sarà accompagnata dalle festose note della Banda Musicale cittadina “Ovidio Bartoletti”. Cresce anche l’attesa per conoscere quale sarà, quest’anno, il tema del travestimento dei giovani musicisti e del maestro.

Sempre massimo l’impegno della Pro Loco nel garantire gli standard di sicurezza della manifestazione, che peraltro l’associazione ha sempre osservato, derivanti dall’applicazione dalle normative di legge sui pubblici spettacoli. Ed è per questo che gli organizzatori desiderano fin d’ora ringraziare le associazioni partecipanti che si sono adeguate, oltre alla Croce Verde Ostra e all’Associazione Carabinieri in Congedo – Nucleo Protezione Civile che hanno rafforzato la loro collaborazione e che, con la loro presenza, consentono sempre lo svolgimento della manifestazione in sicurezza.

La manifestazione è resa possibile anche grazie al coinvolgimento – negli aspetti organizzativi dell’evento – del personale messo a disposizione dal Comune, della Polizia Municipale, dei tecnici.

E’ sempre fondamentale il sostegno alla manifestazione da parte di alcune attività economiche del territorio che comprendono, insieme alla Pro Loco, come il Carnevale di Ostra, benchè manifestazione tradizionale ma sempre apprezzata e frequentata, possa continuare a vivere solo con un maggiore coinvolgimento degli enti e con la collaborazione, la disponibilità, l’apporto di nuove idee e l’impegno disinteressato di tutti.

Non mancherà il tradizionale e nutrito lancio di dolciumi; l’unico fattore che coinvolge tutti è il divertimento e l’allegria….gli organizzatori vi aspettano ad Ostra. Ingresso libero.

