A Senigallia il weekend di San Valentino in chiave vintage grazie al Winter Jamboree #14

Innamorati dei balli swing e rock’n’roll. Sabato 15 e domenica 16 febbraio quinto appuntamento con programmazione invernale del Summer Jamboree con un parterre di insegnanti e DJ originari di Stati Uniti, Svizzera, Inghilterra e Italia. L’insegnante americana Fancy, nominata per la California Swing Dance Hall of Fame, insieme al partner svizzero Heiko terranno due workshop (doppi) e sabato sera l’inglese Pat Da Kat sarà in consolle con Mickey Melodies (ITA)

SENIGALLIA – Sabato 15 e domenica 16 febbraio alla Rotonda a mare di Senigallia il Winter Jamboree # 14 presenta 2 workshop esclusivi con 2 insegnanti internazionali (Stati Uniti e Svizzera), dedicati a 2 gettonatissimi stili di ballo: Il Lindy Hop e il Collegiate Shag!

Protagonisti indiscussi delle 4 classi tenute nel weekend (Lindy principianti e intermedio e Collegiate principianti e intermedio) sono Fancy (USA) & Heiko (CH).

Originaria di Los Angeles, California, Fancy si è innamorata di Jazz, Lindy Hop e Shag nel 2008. Da allora ne è rimasta folgorata e si è dedicata all’apprendimento della padronanza tecnica e, al tempo stesso, allo sviluppo del suo stile unico. È apparsa in vari video musicali e spettacoli televisivi negli Stati Uniti, in Messico e in Francia ed ha condiviso la sua passione per il ballo nelle scuole di tutto il mondo. È stata nominata per la California Swing Dance Hall of Fame nel 2014 ed è una cinque volte campionessa Shag del National Jitterbug Championships (quattro con il partner Shag Steve Sayer).

Heiko, dalla Svizzera, balla da più di un decennio. Il suo amore per lo swing non si limita a una sola disciplina. Che si tratti di Lindy Hop, Collegiate Shag o Balboa, Heiko ne è padrone e sulla pista da ballo è affascinante vederlo mescolare gli stili in base al tempo e all’energia della musica proposta.

Istruttore fisso al Basel Jitterbugs e vincitore di competizione, lo si può anche trovare nelle squadre di insegnanti di importanti eventi internazionali di ballo come Rock that Swing, BCN Shag Festival o Swing Paradisel.

Quello del fine settimana dal 15 al 16 febbraio sarà il quinto della serie di 8 spettacolari eventi mensili, dedicati alla musica e ai balli degli anni ’20, ’30, ’40 e ’50 organizzati dal Summer Jamboree e promossi dall’Amministrazione Comunale di Senigallia.

Sabato sera la Rotonda si trasformerà nel posto ideale dove ballare e ascoltare musica dell’epoca! Che si tratti di Lindy Hop, Collegiate Shag, Boogie Woogie, Balboa o Jive.

Dalle 21.30 sarà il momento di lanciarsi in sfrenate danze swing & rock’n’roll magari provando le figure ed i passi appresi il pomeriggio con Fancy ed Heiko.

Il protagonista della consolle arriva dal Regno Unito DJ Pat Da Kat (UK): Con oltre 30 anni di esperienza, Pat da Kat è uno dei DJ vintage più famosi di Inghilterra. Una figura autorevole nella scena del ballo vintage a Londra, organizzatore di serate, rinomato ballerino e un fantastico DJ. Il suo sorriso raggiante non manca mai riempie la sala e le sue selezioni musicali, che includono jive, swing e rhythm & blues, risultano perfette per riempire le piste da ballo.

Insieme a Pat da Kat a fare gli onori di casa DJ Mickey Melodies (ITA), in azione da quasi un decennio, portando la musica della fine degli anni ’50 sulle piste da ballo di tutta Italia. Dal delizioso doo wop, al sexy rhythm’n’blues, al rock’n’roll più sfrenato.

Winter Jamboree #15

Il programma di sabato 15 e domenica 16 febbraio

SABATO 15 FEBBRAIO

14:30 – 16:00 Workshop di Collegiate Shag – Livello principianti

16:00 – 17:30 Workshop di Collegiate Shag – Livello intermedio

Dalle 21,30 Music & Dance Serata danzante

DOMENICA 16 FEBBRAIO

14:30 – 16:00 Workshop di Lindy Hop – Livello principianti

16:00 – 17:30 Workshop di Lindy Hop – Livello intermedio

Costi di iscrizione

1 Workshop a scelta + Ingresso serata € 30

2 Workshop a scelta + Ingresso serata € 40

3 Workshop a scelta + Ingresso serata € 50

4 Workshop a scelta + Ingresso serata € 60

1 Workshop a scelta senza ingresso alla serata € 25

2 Workshop a scelta senza ingresso alla serata € 35

Ingresso alla serata €14

PER ISCRIZIONI è consigliata la prenotazione scrivendo a ballo@summerjamboree.com

Info ballo@summerjamboree.com

La registrazione del workshop è possibile anche direttamente alla Rotonda a Mare il giorno, poco prima dell’inizio delle lezioni previ verifica di disponibilità dei posti.

I biglietti per la serata sono disponibili in prevendita online su www.ciaotickets.com o direttamente dalla Rotonda a Mare dalle 21.30 in poi.

Il Winter Jamboree è la programmazione invernale del Summer Jamboree Festival Internazionale di musica e cultura dell’America anni ’40 e ’50. 12 appuntamenti all’interno di 8 weekend evento alla Rotonda a mare dedicati alla cultura musicale e ai balli swing e rock’n’roll dell’America dagli anni ’20 agli anni ’50 organizzati dalla Summer Jamboree e promossi dall’Amministrazione Comunale di Senigallia, accompagneranno i cultori del genere fino alla primavera prossima in attesa della XXI edizione della “Hottest Rockin’ Holiday on Earth” in programma dal 29 luglio al 9 agosto 2020. Sponsor del Winter Jamboree #14 Birra Forst

