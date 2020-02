A Senigallia il Ponte 2 Giugno sarà ricostruito: avrà campata unica e le stesse balaustre

SENIGALLIA – Si stanno accorciando i tempi per la realizzazione di un nuovo ponte sul fiume Misa tra via Carducci e Corso 2 Giugno. Anche la Soprintendenza ai beni architettonici ha infatti concesso l’autorizzazione per la demolizione del vecchio ponte.

Decisione presa con una precisa prescrizione: le balaustre attuali dovranno essere recuperate ed inserite nel nuovo progetto.

Inoltre il nuovo ponte sarà a campata unica senza pile all’interno del letto del fiume. E questo per agevolare, in caso di eventuali calamità, il deflusso dell’acqua.

Il nuovo ponte verrà finanziato dalla Regione come opera idraulica.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Continue Reading

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it