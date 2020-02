A Corinaldo un Carnevale con gli Dei dell’Olimpo: sabato la parata per le vie del centro

CORINALDO – Se il Natale è la festa delle sorprese e delle meraviglie, il Carnevale è la festa più divertente dell’anno. Ecco perché il Comune di Corinaldo e la Pro Loco, in collaborazione con il Motoclub “Matti di Corinaldo”, l’associazione “Pozzo della Polenta”, l’associazione “Sbandieratori e Tamburi Araba Fenice” e il Gruppo storico Città di Corinaldo “Combusta Revixi” presentano due giorni dedicati al Carnevale.

Sabato 22 febbraio alle ore 15.30 ritrovo delle maschere (adulti e bambini) dove ogni gruppo o associazione proporrà una maschera a tema libero. Alle ore 16.00 inizio della Grande Parata per le vie del centro storico e animazione per i più piccoli in Piazza San Pietro. Dalle ore 19.00 aperitivo-cena presso “L’Olimpo degli Dei” (Arena del Sol Nascente) con live band e dj.

Martedì 25 febbraio, il Martedì grasso che conclude la settimana dei festeggiamenti, dalle ore 15.30 il Corilab organizza il Carnevale dei bambini presso Largo X Agosto.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Continue Reading

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it