Vivere Ostra: “Poca trasparenza in Comune, per due volte siamo stati costretti a chiedere l’intervento del Prefetto”

OSTRA – Dal gruppo consiliare della lista Vivere Ostra riceviamo: “Per ben due volte, in appena sette mesi da quando si è insediata la nuova Amministrazione a guida della sindaca Federica Fanesi, il gruppo consiliare di minoranza è stato costretto a rivolgersi al Prefetto di Ancona, dottor D’Acunto, al fine di vedere rispettato quel principio di trasparenza imprescindibile in ambito amministrativo e quando si parla di gestione della cosa pubblica, a cui gli attuali amministratori sono evidentemente piuttosto allergici.

“Con una prima pec del 04/10/2019 venivano denunciate ripetute violazioni dell’art. 43 co.2 del Testo Unico in materia di Enti locali che riconosce ai gruppi di minoranza il diritto di informazione ed accesso agli atti al fine di poter svolgere nel modo migliore la loro funzione di pubblico interesse di vigilanza e controllo sull’operato della stessa Amministrazione.

“Violazioni perpetrate con la chiara volontà di osteggiare il più possibile l’attività dei consiglieri di Vivere Ostra.

“Solo a seguito dell’invio di detta comunicazione, il capogruppo Storoni si è visto messo nelle condizioni di poter accedere alle informazioni e ai documenti richiesti già da tempo e negati in prima battuta.

“Tuttavia, alcuni giorni fa, e precisamente il 20 gennaio, dopo aver inutilmente tentato di avere spiegazioni in merito direttamente dai dipendenti comunali, si è reso necessario scrivere ancora una volta al Prefetto al fine di risolvere la perdurante mancanza di pubblicazione all’albo pretorio del sito istituzionale degli atti amministrativi soggetti a tale adempimento: l’ultima delibera di Giunta pubblicata, la numero 96, risaliva, infatti, al 29.11 e l’ultima delibera di Consiglio, la numero 49, al 28.09.

“Finalmente il 29 gennaio, dopo due mesi di assoluto immobilismo, il Comune di Ostra pubblica nuovamente.

“Due volte su due la macchina comunale torna ad essere adempiente guarda caso solo dopo che la minoranza ha scritto al Prefetto: curiose coincidenze che appaiono a dir poco strane.

“Un fatto grave quello della mancata pubblicazione per un intervallo di tempo così lungo – sostiene il capogruppo della lista Vivere Ostra – non solo perché costituisce violazione di un obbligo di legge puntualmente previsto dall’art. 124 del Testo Unico, ma anche perché desta legittime perplessità sull’operato della attuale Amministrazione che comunque non perde un’occasione per mancare di trasparenza nel proprio operato, così come accaduto in occasione dell’ultimo Consiglio comunale del 30/12 in cui un atto importante come la variazione di bilancio è stato prima approvato in giunta e poi portato solamente a ratifica in Consiglio comunale.

“E pensare che era dal 28 settembre che non veniva convocato un Consiglio e quindi neanche a dire che il tempo non ci fosse stato per farne uno appositamente dedicato alla variazione di bilancio – continua il consigliere Storoni – Crediamo che un’altra debba essere la condotta del nostro Ente e di chi lo amministra, allo stato attuale improntata a pressapochismo e sciatteria amministrativa”

“Ad oggi, comunque – aggiunge Storoni – non è dato sapere quali scelte stia operando la Giunta comunale, si sa solamente che dopo appena pochi mesi già cambiano gli assessori!”

