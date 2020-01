Venerdì a Senigallia la proiezione del film Hammamet alla presenza di Bobo Craxi

SENIGALLIA – Bobo Craxi a Senigallia. Ad annunciarlo è la sezione cittadina del Psi che ha organizzato l’evento per venerdì 24 gennaio. Craxi sarà accolto alle 18 presso la sede del Partito Socialista in via Marchetti 47 che ospiterà un dibattito al quale parteciperà in videoconferenza anche il Segretario Nazionale del Partito Socialista Italiano Enzo Maraio.

Alle ore 21 ci sarà la proiezione del film Hammamet al Cinema Gabbiano in via Maierini 2, dove Bobo Craxi parteciperà al dibattito in sala.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Continue Reading

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it