Una Panda urta una Mercedes e si ribalta nel pomeriggio a Cesano

SENIGALLIA – Due auto sono rimaste coinvolte, oggi pomeriggio, poco dopo le 16, in un incidente stradale in prossimità di via della Bruciata, a poche centinaia di metri dall’ingresso del centro commerciale Il Maestrale.

Per cause in via di accertamento una Fiat Panda si è ribaltata dopo aver urtato una Mercedes.

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Senigallia e gli operatori del servizio sanitario.

La squadra dei vigili del fuoco, dopo aver collaborato nel prestare soccorso al conducente della Panda, ha provveduto a mettere in sicurezza i due mezzi coinvolti nell’incidente.

