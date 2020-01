Una luce in meno ad Ostra: la storica pizzeria di Corso Mazzini ha cessato l’attività

OSTRA – Il sipario è da poco calato sul 2019 ma anche sulla storica attività de “La Tentazione”: dal nuovo anno, infatti, la pizzeria non riaprirà.

Una decisione che non giunge certo inaspettata ma che lascia comunque un pizzico di amaro in bocca, unito ad un velo di malinconia.

Italia Marano e Romina Addario, con garbo ed indiscussa professionalità, per quasi 15 anni hanno saputo gestire questo locale della zona bassa del centro storico ostrense, rendendolo accogliente e subito familiare a chiunque vi entrasse.

Le titolari sono sempre state capaci di mettersi in gioco, riuscendo ad inventare nuovi menù sposandoli saggiamente ai piatti tradizionali della cucina nostrana, in particolar modo durante le cene che venivano organizzate con cadenza mensile; ricordiamo anche le loro invidiabili pizze “speciali”, ricche di colori ed insoliti profumi, ed i favolosi dolci e dessert, un idillio per gli occhi ed il palato, rigorosamente preparati da loro.

Italia e Romina, fin dall’inizio della loro gestione, hanno saputo farsi ben volere da molti ostrensi e non, perché la loro allegria è sempre stata contagiosa ed il loro spirito di sacrificio inestimabile, sfruttando ogni ritaglio possibile di tempo per dare, di volta, in volta, un tocco di maggior pregio ad un ambiente forse piccolo negli spazi, ma indubbiamente grande nel calore umano che sapeva trasmettere.

Ed è per questo che i loro clienti più affezionati, in occasione del gran buffet di San Silvestro, hanno voluto rendere omaggio alle instancabili Italia e Romina, con simpatiche sorprese ed un prezioso regalo per dire loro grazie per il loro immancabile impegno, per tutta la loro cordialità, simpatia e disponibilità che le hanno contraddistinte in questi anni.

Purtroppo, una concomitanza di “eventi” e “tempi” hanno remato contro troppo presto ed ora Ostra avrà una luce in meno accesa in centro, ma innumerevoli ricordi legati alla “Tentazione”, divenuta nel tempo un punto fisso di ritrovo per molti.

“Ad Italia e Romina, che ora intraprenderanno nuove strade lavorative, con grande affetto, stima e gratitudine – scrivono gli amici – auguriamo ora tanta fortuna e soddisfazioni”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Continue Reading

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it