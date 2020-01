Un ragazzo perde la vita in un nuovo tragico incidente stradale

La tragedia nella notte lungo la strada provinciale Flaminia. ferito un altro giovane

FANO – Un’altra giovane vittima della strada. L’ultimo tragico incidente si è verificato questa notte, poco dopo le 2, a Cuccurano, lungo la strada provinciale Flaminia.

Per cause in fase di accertamento da parte degli agenti della polizia stradale l’auto condotta dal giovane – una Fiat Punto – è finita contro il muro di cinta di un’abitazione.

Il ragazzo, Patrick Mencoboni, 25 anni, di Fano, è deceduto sul colpo, ed ogni tentativo di soccorso, da parte degli operatori del servizio sanitario, è risultato vano.

E’ stato invece ricoverato all’ospedale di Fano un amico della vittima, un ragazzo di 20 anni, che si trovava nell’auto, sul sedile accanto.

Sul luogo dell’incidente, oltre agli operatori del 118 ed agli agenti della polizia stradale, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto ad estrarre il corpo della vittima dall’abitacolo della vettura ed a mettere successivamente in sicurezza la sede stradale.

