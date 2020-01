Un murales e l’arte di Lapsus per le scuole di Sant’Angelo

SENIGALLIA – Sono iniziati in questi giorni i lavori per la realizzazione di un murales presso la scuola primaria di Sant’Angelo da parte degli artisti di “LAPSUS – diversa creatività”.

Con il murales, realizzato all’esterno della scuola, accanto all’ingresso principale, prende il via la collaborazione tra Lapsus e Pro Loco Sant’Angelo con lo scopo di contribuire a sostenere e valorizzare la realtà scolastica di Sant’Angelo, una vera “comunità educante” in cui il rapporto tra scuola, famiglia e territorio è da sempre continuo e proficuo, come anche questo progetto dimostra.

Il murales verrà completato entro la metà di gennaio. La seconda fase del progetto vedrà coinvolti gli stessi alunni della scuola, in una vera e propria attività di educazione artistica congiunta.

L’iniziativa è sostenuta dalla associazione Pro Loco Sant’Angelo con la collaborazione del Comune di Senigallia e del Centro Sociale Sant’Angelo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Continue Reading

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it