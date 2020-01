Un morto ed un ferito grave a Corinaldo in uno schianto frontale tra un’auto ed un furgone

CORINALDO – E’ di un morto e di un ferito grave il bilancio di uno schianto spaventoso avvenuto, nel tardo pomeriggio di oggi – alle 18.10 –, in via Olmigrandi, alla periferia di Corinaldo.

Nello scontro tra una Fiat Panda ed un furgone Renault Kangoo ha perso la vita un anziano di Corinaldo, Giuseppe Santini di 93 anni, mentre un’altra persona – anche lui residente a Corinaldo, di 76 anni – è stata trasportata, in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita, all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona.

Sul luogo del tragico incidente sono subito intervenuti gli operatori del 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Senigallia ed i carabinieri della Stazione di Corinaldo.

Subito dopo aver prestato i primi soccorsi al ferito, i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza i due mezzi coinvolti nel tragico incidente e tutta l’area circostante.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Continue Reading

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it