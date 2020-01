Un ferito sull’A14 a Cesano nell’auto finita fuori strada

SENIGALLIA – Un nuovo incidente si è verificato questa mattina – alle 8.40 -, sull’autostrada, all’altezza di Cesano. Per cause in via di accertamento da parte degli agenti della polizia stradale, un’auto è finita fuori dalla carreggiata.

Sul posto sono subito intervenuti gli operatori del 118 ed i vigili del fuoco.

Il conducente della vettura è stato soccorso dal personale del servizio sanitario e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Senigallia.

Subito dopo i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza sia l’auto, sia l’area circostante.

