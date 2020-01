Tre feriti in un terrificante schianto tra due auto lungo la provinciale Corinaldese, a Borgo Catena

Un sessantenne di Senigallia ricoverato all’ospedale regionale di Torrette; una coppia di Casine di Ostra trasportata al pronto soccorso cittadino

SENIGALLIA – Tre persone sono rimaste ferite, una delle quali in modo abbastanza grave, in un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio, poco dopo le 17, lungo la strada provinciale Corinaldese, a Borgo Catena.

Per cause in fase di accertamento si sono scontrate frontalmente una Mercedes ed una Fiat Punto. Ad avere la peggio un sessantenne senigalliese che si trovava alla guida della Mercedes. L’uomo, rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo della vettura, è stato estratto dai vigili del fuoco e subito affidato al personale sanitario che, considerate le sue condizioni, con un’ambulanza, ha subito provveduto al suo trasferimento al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona.

Le altre due persone ferite – una coppia residente a Casine di Ostra -, sono state invece trasportate al pronto soccorso dell’ospedale di Senigallia.

I vigili del fuoco, subito dopo aver collaborato con il personale sanitario, hanno provveduto a mettere in sicurezza le due auto coinvolte nell’incidente e tutta l’area circostante.

Durante gli interventi di soccorso dei feriti e per consentire successivamente i necessari rilievi tecnici e la rimozione dei due mezzi coinvolti nello schianto, la strada provinciale Corinaldese è rimasta a lungo chiusa.

