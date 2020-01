Tre feriti in serata a San Marcello nello schianto fra tre auto

SAN MARCELLO – Tre persone sono rimaste ferite questa sera – alle 19.20 – in un incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale 18, a San Marcello.

Per cause in corso di accertamento, da parte di una pattuglia dei carabinieri, nello schianto sono rimaste coinvolte tre auto.

Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori del 118.

La squadra dei vigili del fuoco ha collaborato con il personale sanitario nel prestare soccorso ai tre feriti, subito dopo trasportati con le ambulanze all’ospedale di Jesi.

Successivamente le tre vetture coinvolte nell’incidente sono state messe in sicurezza dai vigili del fuoco che hanno anche provveduto a bonificare tutta l’area circostante.

