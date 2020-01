Tir fuori controllo finisce nella scarpata, ferito l’autista

FALCONARA – Per cause in fase di accertamento, questa mattina, l’autista di un Tir ha perso il controllo del mezzo, finito nella sottostante scarpata, ribaltandosi.

L’incidente si è verificato alle 7.30 sulla rampa di accesso alla variante alla Statale 16. (il mezzo pesante, carico di cioccolato, al momento dell’incidente, proveniva dalla Statale).

Scattato l’allarme sono intervenuti sul posto gli operatori del 118 ed i vigili del fuoco. Dopo aver estratto dalla cabina il conducente del mezzo, un cittadino greco di 63 anni, affidato alle cure del personale sanitario (le sue condizioni non sono gravi), i vigili del fuoco hanno provveduto, con l’autogrù, al recupero del Tir.

