Tentano di far saltare nella notte il postamat a Camerata Picena: costretti alla fuga dall’arrivo dei carabinieri

CAMERATA PICENA – I carabinieri della Compagnia di Jesi hanno sventato, nella notte, l’ennesimo colpo ad un postamat. Questa volta i malavitosi, alle 3.30, avevano presa di mira il postamat all’esterno dell’ufficio postale di via Matteotti, a Piane di Camerata Picena.

Ma è scattato l’allarme e sei pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Jesi, in servizio di controllo del territorio, allertate dalla centrale operativa, sono accorse rapidamente a Camerata Picena.

I malavitosi, avvertiti da un complice che stava, in quel momento, controllando l’accesso al paese, sono scappati facendo perdere le loro tracce.

