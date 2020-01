Tanto interesse per le Giornate di scuola aperta al Corinaldesi di Senigallia

SENIGALLIA – Si sono concluse le tre giornate di open day organizzate dall’ Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico Corinaldesi di Senigallia.

Grande il successo riscosso dalla scuola, che ha visto la presenza di decine di famiglie, che hanno visitato l’istituto con i ragazzi che si accingono alla scelta.

Docenti, assistenti tecnici, collaboratori scolastici e studenti hanno illustrato agli intervenuti l’offerta formativa dell’ISTITUTO sempre al passo con i tempi, aderente alle richieste di un mondo in continua evoluzione, per una preparazione completa e approfondita sotto tanti aspetti.

Laboratori multimediali e informatici, il laboratorio cad con Autocad e Revit – Autodesk con 30 postazioni, laboratori di chimica, fisica, biologia, laboratorio linguistico, aula teal (technology enhanced active learning) , stampante 3d e il drone per la fotogrammetria, sono stati mostrati al pubblico per evidenziare quali siano le basi dell’istruzione tecnica :didattica laboratoriale sempre al passo con i tempi e con l’evoluzione del mondo del lavoro, per un apprendimento coinvolgente dove il protagonista è l’allievo.

Le competenze professionalizzanti tipiche dell’istruzione tecnica, economica o tecnologica, sono sempre affiancate da una preparazione di base solida e completa, tale da permettere l’accesso all’università, oltre che a favorire l’ingresso a testa alta nel mondo del lavoro con un diploma tecnico, che come dimostrano le statistiche, è sempre molto richiesto dalle aziende..

Gli indirizzi presenti nell’istituto sono:

Amministrazione finanza e Marketing

Costruzioni Ambiente e Territorio

Informatica e Telecomunicazioni

ciascuno con le proprie rispettive interessantissime articolazioni .

La scuola ha attivato percorsi del tutto innovativi grazie alla autonomia, ed offre ora percorsi di approfondimento in Robotica, Arte Design e Progettazione di Interni, Potenziamento Linguistico con il conseguimento di certificazioni linguistiche e informatiche (ECDL), sempre più richieste nel mondo del lavoro e nei concorsi pubblici.

Le lingue straniere insegnate al Corinaldesi sono inglese, francese, spagnolo, tedesco e russo.

Le lezioni alternano la teoria alla pratica, in modo da stimolare continuamente lo studente ad un apprendimento attivo e coinvolgente.

Le attività di orientamento non sono ancora concluse, perché tanti studenti alle prese con la scelta potranno sperimentare una giornata presso il Corinaldesi come “Studente per un giorno”, l’attività che maggiormente aiuta i ragazzi ad operare una scelta consapevole.

Tali giornate, organizzate per tutti gli studenti che desiderano fare questa esperienza, proseguiranno fino al termine delle iscrizioni, fissato per il 31-1-2020.

Chi avesse intenzione di iscriversi ad una giornata presso il Corinaldesi potrà farlo collegandosi al sito dell’istituto www.corinaldesi.edu.it e selezionando ‘studente per un giorno’.

Venite a conoscere una scuola al passo con i tempi!

www.corinaldesi.edu.it

