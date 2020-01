Tanti consensi per le Grotte di Frasassi alle fiere internazionali del turismo

GENGA – Le Grotte di Frasassi affascinano l’Olanda. Il complesso ipogeo marchigiano cattura l’attenzione dei turisti alla fiera Vakantiebeurs di Utrecht. Lo stand della Regione Marche, all’interno del padiglione Italia, ha riscosso un grande successo: offerte mirate, tra cui il nuovo cluster dedicato al biking, e l’accattivante proposta food&wine con i seguitissimi cooking show.

La destinazione Frasassi affascina il pubblico della fiera Vakantiebeurs di Utrecht. Molti i turisti che in questi giorni si sono avvicinati al desk delle Grotte all’interno dello stand della Regione Marche. La bellezza del complesso ipogeo marchigiano lascia senza parole i tanti curiosi, attirati dal paesaggio suggestivo che caratterizza l’area della Gola della Rossa e di Frasassi e dall’offerta ampia e variegata che il territorio propone.

Dalle attività all’aria aperta: bike, trekking, climbing, kayak sul fiume Sentino, ai musei e le abbazie. E, ovviamente, la cucina locale tradizionale apprezzata in tutto il mondo.

Il Consorzio Frasassi, tramite una rinnovata sinergia con la Regione Marche, quest’anno parteciperà alle più importanti fiere internazionali.

Dunque il 2020 si è subito aperto alla grande, con la presenza di desk dedicati a Frasassi, presidiati da personale qualificato, in occasione di due tra le manifestazioni fieristiche più rinomate: la Cmt a Stoccarda e, appunto, Vakantiebeurs a Utrecht che terminerà domenica 19 gennaio.

Il Consorzio Frasassi, nel frattempo, è già al lavoro per preparare le prossime iniziative. In arrivo a fine gennaio la fiera Fespo di Zurigo, a seguire il Salon des Vacances a Bruxelles dal 6 al 9 febbraio e dal 9 all’11 febbraio si andrà alla Bit di Milano.

Un anno molto importante dal punto di vista del marketing turistico per le Grotte di Frasassi, che culminerà nel 2021 con l’anniversario dei 50 anni dalla scoperta. In programma una serie di iniziative per celebrare l’evento che ha cambiato la storia di questo territorio.

