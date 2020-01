Tanta paura a Jesi e due feriti in un violento scontro tra auto

JESI – I vigili del fuoco sono intervenuti oggi pomeriggio, poco dopo le ore 18, al chilometro 27 della strada provinciale 9, alla periferia di Jesi, per un nuovo incidente stradale nel quale sono rimaste coinvolte due auto. Una delle due vetture, in seguito al violento urto, è finita in un campo, al lato della carreggiata.

La squadra dei vigili del fuoco ha assistito i conducenti delle due vetture, poi affidati alle cure del personale del 118, e subito dopo ha messo in sicurezza i due mezzi coinvolti nello schianto.

Per i rilievi di legge sono intervenuti gli agenti della polizia municipale.

