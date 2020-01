Sul lungomare di Marotta un nuovo mosaico dedicato al “mare d’inverno”

L’opera sarà realizzata grazie alla collaborazione tra scuole, Amministrazione comunale e volontarie dell’associazione ChiaroScuro

MONDOLFO – L’arte del mosaico è stato il filo conduttore della duplice seduta del Consiglio dei Bambini che si è svolta lunedì 13 e martedì 14 gennaio.

Nella splendida cornice del Salone Aurora – Complesso Monumentale di Sant’Agostino – i ragazzi delle quinte classi degli Istituti Comprensivi “Fermi” e “Faà di Bruno”, dopo il saluto del sindaco, Nicola Barbieri ed una introduzione video sulla storia dell’Associazione “ChiaroScuro” e delle molteplici attività che le volontarie svolgono nel territorio comunale, hanno avuto la possibilità di lavorare manualmente alla realizzazione di un mosaico su “ Il Mare d’Inverno”, con tanto di firma del cantautore Enrico Ruggeri, che verrà successivamente posizionato in uno dei muretti del lungomare di Marotta.

Un’esperienza senza precedenti che ha dato loro la possibilità di sentirsi partecipi in modo unico al laboratorio del mosaico: una chicca dell’Associazione che in questi ultimi anni, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, ha deciso di abbellire i muretti del lungomare con incredibili mosaici frutto della loro passione e vena artistica.

“Si è trattato di due mattinate molto importanti – ha avuto modo di dire il consigliere comunale con delega alle Politiche Giovanili e per l’Infanzia, Elena Mattioli – non solo per l’unicità dell’attività legata all’arte di realizzare un mosaico che i ragazzi hanno avuto la possibilità di fare in modo concreto ma soprattutto per richiamare l’attenzione al conferimento che è stato dato a Marotta nel 2018 di “Città del Mare d’Inverno”, in quanto la località balneare di Marotta ha ispirato il brano musicale dell’artista ”Il mare d’inverno””.

Infine sono stati espressi dall’Amministrazione comunale i ringraziamenti per la disponibilità e collaborazione alle volontarie dell’Associazione “ChiaroScuro”, alle due dirigenti degli Istituti Comprensivi, agli insegnanti e a tutti i ragazzi che hanno partecipato a questo “artistico” Consiglio dei Bambini con grande entusiasmo.

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it