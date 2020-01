Successo di visite al presepe di pane allestito a Senigallia nella sede della San Vincenzo de Paoli

di ALBERTO BRUSCHI

SENIGALIA – Ultimi giorni per visitare l’originale presepe fatto di pane, presso la sede della Conferenza San Vincenzo de Paoli – Consiglio di Senigallia – in Via Cavalotti 11 (nello stesso Palazzo dei Vigili – adiacente al Centro Ricreativo per Anziani), dove trisettimanalmente viene distribuito a cura di alcuni volontari, il prezioso alimento alle famiglie bisognose insieme ad altri viveri.

L’inedita rappresentazione natalizia, forse unica in Italia, ha riscosso una rilevante attenzione dai numerosi visitatori, oltre l’interesse della TGR Regionale, in un servizio televisivo andato in onda nell’edizione pomeridiana di oggi, con l’intervista alla presidente del sodalizio volontaristico signora Lea Venuti di Barbara.

Il presepe sarà visitabile ancora nei pomeriggi sino al 6 gennaio, dalle ore 16 alle ore 18.

In ossequio al principio dell’anti-spreco, il pane rimosso, verrà dato in pasto ai cani del canile comunale.

