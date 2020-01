Studentessa senigalliese travolta e uccisa nella notte da un’auto

MESTRE – Una studentessa senigalliese di origini iraniane, Pegah Naddafi, ha perso la vita nella notte, a Mestre, in un tragico investimento. La ragazza, a Venezia per motivi di studio, è stata travolta, poco dopo la mezzanotte, da un’auto mentre attraversava la strada, in prossimità di un incrocio scarsamente illuminato.

Il personale sanitario del 118, subito intervenuto sul luogo dell’incidente, ha tentato in tutte le maniere di salvare la vita alla giovane, ma ogni tentativo di rianimazione è risultato vano.

Alla guida della vettura che ha travolto ed ucciso la studentessa, residente a Senigallia con la famiglia, si trovava un uomo di 46 anni, di Noale (Venezia).

I genitori di Pegah Naddafi, giovane vittima di questa ennesima tragedia della strada, sono molto conosciuti a Senigallia, dove gestiscono il ristorante-pizzeria “La Taverna da Kamyar”.

