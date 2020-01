Si schianta con l’auto contro un albero, trasportato all’ospedale di Torrette: è grave

JESI – Un ferito, questa mattina, in un incidente accaduto, alle 8.50, lungo la strada provinciale 362, a Castel Rosino, alla periferia di Jesi.

Per cause in via di accertamento un’auto è finita fuori dalla carreggiata, schiantandosi contro un albero.

Sul posto sono prontamente intervenuti gli operatori del servizio sanitario regionale ed i vigili del fuoco. Questi ultimi, dopo aver collaborato con il personale sanitario per il soccorso ed il trasporto del ferito verso l’eliambulanza, hanno provveduto a mettere in sicurezza la vettura coinvolta nell’incidente e l’area circostante.

Il ferito è stato trasportato, con l’eliambulanza, all’ospedale regionale di Torrette. Le sue condizioni sono ritenute abbastanza gravi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Continue Reading

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it