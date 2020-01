Si inaugura domenica a Chiaravalle con “Il coraggio dell’amore” la stagione sinfonica dell’Orchestra Filarmonica Marchigiana

CHIARAVALLE – Si inaugura con “Il coraggio dell’amore” la stagione sinfonica della FORM – Orchestra Filarmonica Marchigiana a Chiaravalle. Un cartellone fortemente ispirato a Beethoven, di cui ricorrono i 250 anni dalla nascita, con doverosi omaggi a personaggi marchigiani che si sono distinti nel mondo, come Leopardi e Rossini: quattro concerti, di cui uno fuori abbonamento, per gli spettatori del Teatro Valle che, come tradizione, ritroveranno l’appuntamento “A ragionar di musica… riflessioni, informazioni, curiosità sul programma musicale della serata”, momento introduttivo a tutti i concerti pomeridiani e serali.

Si parte domenica 19 gennaio, alle ore 17.30, con una splendida selezione di musiche scritte per eroine dell’opera e del musical, come Tosca, Isotta o Maria di “West Side Story”, e ad altri celebri brani ispirati all’amore. La FORM, protagonista insieme al suo primo violino, Alessandro Cervo, viene diretta dal giovane Emanuele Bizzarri per il progetto Marche.Next.Sound.

Anteprima straordinaria giovedì 27 febbraio alle ore 21.15: la FORM, “colonna sonora delle Marche”, porta a Chiaravalle la star internazionale Stefan Milenkovich. Alle 21.15 il violinista serbo si misura con il Concerto per violino e orchestra in re magg., op. 61 di Ludwig van Beethoven. Nel programma della serata anche un omaggio a Rossini con Introduzione e variazioni (Sonata a preghiera) in fa min. di Niccolò Paganini sul tema “Dal tuo stellato soglio” dal “Mosè in Egitto” di Rossini e “Simple Symphony”, op. 4, per orchestra d’archi di Benjamin Britten.

Ultimo concerto in abbonamento è “Leopardi incontra Beethoven”, domenica 22 marzo alle ore 17.30 con letture di testi del poeta recanatese su musiche di Bach, Popper, Cassadó, Sollima per la voce recitante di Lucia Mascino e il violoncello di Alessandro Culiani. Nella seconda parte l’Orchestra Filarmonica Marchigiana interpreta la Sinfonia n. 1 in do magg., op. 21 di Beethoven.

Fuori abbonamento, domenica 9 febbraio alle ore 17.30, c’è un appuntamento per tutta la famiglia con “Pierino e il lupo”, in collaborazione con ATGTP per il progetto Marche.Next.Sound (sostenuto e promosso dalla Regione Marche – Assessorato alla Cultura). Non mancherà, in programma per venerdì 7 febbraio e in orario mattutino, un concerto-educational per gli alunni delle scuole di Chiaravalle.

L’abbonamento per i 3 concerti in cartellone ha un costo di 27 euro, 24 per i convenzionati (over 65, giovani over 19 e under 25, insegnanti, membri di associazioni iscritte all’albo associazionistico di Chiaravalle, abbonati alla stagione lirica e/o teatrale) e 12 euro per le scuole (under 19). Biglietti per i singoli concerti a 12 euro, ridotto 10, 5 per le scuole, con le stesse distinzioni degli abbonamenti. Il Family Concert ha un biglietto unico a 5 euro per tutti.

Prevendita presso la biglietteria del Teatro Valle (071.7451020 – teatro_valle@libero.it) ogni martedì (17.30-20.00), ogni venerdì (10.00-12.30), il giorno precedente ogni spettacolo (17.30-19.30), il giorno di spettacolo serale (18.00-21.00) e la domenica di spettacolo (15.30-17.30).

Info: Ufficio Cultura (071.9499266/268 – teatrovalle@comune.chiaravalle.an.it)

