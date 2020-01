Scontro tra auto lungo una strada sconnessa con due feriti

MONSANO – Per cause in corso di accertamento un nuovo incidente, con due auto coinvolte, si è verificato questa mattina, alle 8.30, in via Sant’Antonio, una strada stretta e sconnessa, alla periferia di Monsano.

L’impatto tra le due vetture è stato violento ma i conducenti, fortunatamente, non hanno riportato traumi particolarmente gravi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza le due vetture coinvolte nello schianto e l’area circostante.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Continue Reading

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it