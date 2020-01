Sbanda e finisce contro due auto in sosta: un ferito nella notte a Jesi

JESI – Nella notte, pochi minuti dopo l’una, un automobilista, per cause in fase di accertamento da parte dei carabinieri, mentre percorreva via XX Luglio, ha perso il controllo della sua vettura ed è finito contro due auto in sosta, ribaltandosi su una fiancata.

Sul luogo dell’incidente sono subito intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori del servizio sanitario. L’automobilista è stato quindi trasportato, per accertamenti, con un’ambulanza della Croce Rossa, al pronto soccorso dell’ospedale di Jesi.

La squadra dei vigili del fuoco, subito dopo aver soccorso l’automobilista, ha provveduto a mettere in sicurezza i mezzi coinvolti dell’incidente.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Continue Reading

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it