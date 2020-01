Sarà l’Utopia il tema dell’edizione 2020 della Primavera fotografica di Ostra

OSTRA – La sesta edizione della Primavera Fotografica Ostra, organizzata dal Comune di Ostra in collaborazione con la locale Proloco, quest’anno dedicata al tema della “UTOPIA”, propone l’evoluzione di questo evento da rassegna fotografica a progetto culturale più complesso, inclusivo e multidisciplinare.

L’evento è stato programmato per offrire al pubblico la produzione di autori invitati ad esporre nei weekend dal 21 marzo, in concomitanza delle giornate FAI e fino al 24 maggio, per un totale di cinque appuntamenti consecutivi durante i quali gruppi sempre diversi di artisti, si alterneranno nei luoghi messi a disposizione per l’evento dal Comune.

Le mostre e gli eventi avranno luogo in edifici allocati nel cuore di Ostra, che hanno perso nel tempo la loro originaria destinazione, ma che rappresentano luoghi simbolo della vita degli ostrensi, riconvertiti per il progetto culturale della Primavera fotografica a vantaggio della cittadinanza e dei visitatori sempre più numerosi.

Il tema scelto dell’ “UTOPIA” vuole costituire proprio lo stimolo ad una riflessione attenta sul presente e sul futuro che desideriamo preparare per i nostri figli.

Per stimolare gli ostrensi ad una sempre maggiore partecipazione al progetto, la PFO quest’anno ha ideato e riservato ai soli residenti di Ostra il contest fotografico “UTOPOS, la città ideale”, per dare voce alla visione di una“OSTRA IDEALE” indagata in ogni aspetto della città: morfologico, architettonico, culturale e sociale.

Le fotografie che perverranno entro il 29 febbraio 2020 saranno in mostra nello spazio espositivo dei locali Ex conventuali nei weekend 4-5 e 11-12 aprile, a ridosso delle festività pasquali.

Tutte le informazioni per la cittadinanza sulle modalità di partecipazione e regolamento possono essere richieste all’indirizzo mail fotoreporterdimare@libero.it, tel 3920757754, consultando le pagine Facebook del Comune di Ostra e della Pro Loco di Ostra, oppure richieste direttamente all’ufficio IAT di Ostra con sede in Corso Mazzini,4 negli orari: dal martedì al venerdì, dalle 10.00 alle 13.00, sabato e domenica dalle 9.00-13.00 e 16.30-19.00.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Continue Reading

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it