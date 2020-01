Sanità, nelle Marche non si cambia: confermati dalla Giunta regionale tutti i direttori di Area Vasta

ANCONA – Alla scadenza degli incarichi di direttori di Area Vasta, la Giunta regionale ha proceduto oggi alla loro nomina, su proposta del direttore generale dell’Asur. Si tratta di una totale riconferma degli incarichi già ricoperti nei mesi precedenti.

Quindi vengono nominati i direttori:

– Area Vasta 1: Romeo Magnoni

– Area vasta 2: Giovanni Guidi

– Area Vasta 3: Alessandro Maccioni

– Area vasta 4: Licio Livini

– Area Vasta 5: Cesare Milani

“Abbiamo scelto di accettare la proposta dell’Asur di riconfermare i direttori – ha commentato il presidente della Regione, Luca Ceriscioli anche in veste di assessore alla Salute – perché per alcuni abbiamo valutato la positività del loro operato, per altre figure, operative da relativamente poco tempo, abbiamo pensato che l’impostazione di un lavoro di gestione meriti più tempo. Il criterio applicato è stato quindi quello della continuità di azione perché pensiamo che la continuità aiuti e rafforzi i processi già avviati”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Continue Reading

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it