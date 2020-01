Salari bassi, aumento dei contratti precari, crisi aziendali: mercoledì a Senigallia incontro con Eliana Como

SENIGALLIA – Salari bassi, aumento dei contratti precari, un moltiplicarsi di crisi aziendali, tanta flessibilità in fabbrica e poi fuori, diritti sempre meno garantiti e la continua aggressione alle pensioni. Tutte cose che i lavoratori sanno, come sanno bene come sanno che ogni giorno lavorare “sotto padrone” diventa peggio.

“Quello che pure sanno – si legge in una nota di Rifondazione Comunista – è l’assenza di un’adeguata resistenza a questa offensiva e il bisogno di riconquistare con le lotte la dignità e i diritti perduti. Ricostruire le condizioni del conflitto e il soggetto che lo sostiene è, per i lavoratori, il problema di oggi. Di questo vogliamo discutere e, magari, pensare ad occasioni ulteriori per intrecciare ricerca, unità e nuove lotte.

“Ecco perché abbiamo pensato ad un incontro, mercoledì 8 gennaio al circolo Arci/Mulino di Senigallia con Eliana Como, portavoce nazionale dell’area Cgil “Riconquistiamo tutto” invitando delegate e delegati, non importa quale sia la sigla sindacale, che in molti luoghi di lavoro provano ogni giorno a costruire resistenza e speranze.

“Proprio in questi giorni in Francia le organizzazioni sindacali, tutte, stanno dando prova di coerenza e determinazione lanciando un segnale di speranza e un insegnamento, raccoglierlo è importante. Ci auguriamo che appuntamenti come questo – conclude Rifondazione Comunista – ci aiutino a farlo”.

