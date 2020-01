Sabato incontro a Chiaravalle sull’ospedale di comunità ed il territorio

CHIARAVALLE – L’Associazione Chiaravalle Domani, nell’attuazione delle proprie finalità politico-culturali ha programmato per l’anno 2020 una serie di iniziative pubbliche su temi di interesse generale e di forte impatto anche nella nostra realtà locale.

“Partiamo – si legge in una nota – con un Incontro pubblico, sabato prossimo 18 gennaio 2020, alle ore 17, presso il Circolo ricreativo anziani “L’Incontro,” all’interno del Chiostro dell’Abbazia di Chiaravalle, dal titolo: “L’OSPEDALE DI COMUNITA’ E IL TERRITORIO, UNA RIFORMA IN SALUTE?”

“L’incontro si propone di riaccendere i riflettori su un tema particolarmente sensibile per la nostra comunità, del quale si sta parlando poco e che tornerà sicuramente alla ribalta durante la campagna elettorale per le prossime elezioni Regionali; l’incontro sarà l’occasione per informare la cittadinanza sullo stato attuale dei servizi sanitari locali.

“Per spiegarci la situazione alla luce della Riforma DGR 735/2013, del D.M. 70/2015 e del Piano Socio Sanitario Regionale (PSSR) 2019/2021, interverranno ciascuno per ciò che gli compete, l’assessore alle politiche sociali del Comune di Chiaravalle, Cristina Amicucci; i rappresentanti delle sigle sindacali unitarie: Alessandro Mancinelli (CISL), Patrizia Ercoli (UIL-FPL); Sergio Giacchetti (SPI-CGIL); il dott. Franco Dolcini, Direttore del Distretto Sanitario 7, in rappresentanza della Direzione ASUR dell’Area Vasta 2 Marche.

“A seguire verrà dato ampio spazio alle domande ed agli interventi del pubblico, con un moderatore a regolare i tempi. Invitiamo tutti – conclude il Direttivo dell’Associazione Chiaravalle Domani – a partecipare”.

