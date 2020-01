Sabato a Trecastelli si inaugura il nuovo campetto polifunzionale di Castel Colonna

TRECASTELLI – Sabato 25 gennaio, alle ore 11, si terrà a Trecastelli l’inaugurazione del nuovo Campetto Polifunzionale in Via dei Tigli, nella Municipalità di Castel Colonna. Alla cerimonia parteciperanno il sindaco di Trecastelli Marco Sebastianelli, il presidente del Consiglio regionale Antonio Mastrovincenzo e gli alunni dell’Istituto Comprensivo Nori De’ Nobili.

La ristrutturazione del campetto sportivo, realizzato con prato in erba sintetica e provvisto di tribune, è la tappa conclusiva dell’importante progetto di riqualifica urbanistica della località Croce di Castel Colonna, che ha visto il rifacimento del manto stradale e dei marciapiedi di Via dei Tigli e la realizzazione del percorso pedonale in via Croce, per un investimento totale di 300.000 euro.

Il Sindaco di Trecastelli Marco Sebastianelli dichiara con entusiasmo: “Finalmente, dopo anni di attesa, si riapre un’importante struttura polivalente per il territorio, che consentirà la pratica di tante attività sportive.

Nel contesto di riqualificazione di tutta la zona, l’Amministrazione Comunale è lieta di consegnare alla comunità un luogo di socializzazione, di formazione, di sport e di svago. Uno spazio che possa diventare un punto di riferimento e di aggregazione per i cittadini, gli sportivi, i giovani e le famiglie”. Il Campetto Sportivo Polifunzionale sarà subito utilizzabile e consentirà di svolgere diverse discipline sportive, tra cui calcio a 5, tennis e pallavolo. La gestione dell’impianto sarà a cura di Pro Castel Colonna.

