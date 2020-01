Pieno sostegno di Italia Viva a Gennaro Campanile ed alla coalizione di centrosinistra “Amo Senigallia”

ANCONA – I Comitati di Italia Viva della provincia di Ancona apprezzano e condividono il sostegno già espresso dai Comitati di Senigallia a Gennaro Campanile quale candidato Sindaco di una Coalizione di centrosinistra alle prossime elezioni comunali.

“L’esperienza amministrativa maturata in questi anni da Campanile – si legge in un intervento -, la sua coerenza politica dimostrata anche in occasione delle “primarie blindate” proposte dalla vecchia politica locale, la capacità di rappresentare gli elettori con costante impegno e concretezza e di esprimerne la volontà di un cambiamento reale sono la garanzia che la sua candidatura risponde in pieno agli obiettivi di Italia Viva e soprattutto agli interessi della comunità di Senigallia.

“I Comitati della Provincia di Ancona – si legge sempre nel documento – sono certi che la coalizione Amo Senigallia guidata da Gennaro Campanile e con il sostegno di Italia Viva che sarà presente nelle forme e nei modi più efficaci saprà essere, con il suo progetto sostenuto da partiti di centrosinistra e da liste civiche riformiste, il vero punto di riferimento di tutti coloro che anche a Senigallia vogliono anteporre la concretezza e il cambiamento sia al populismo delle destre sia ad una stanca continuità di rendite di posizione”.

