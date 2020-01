Piace agli imprenditori il nuovo Polo tecnico Ipsia-Itis-Itc di Senigallia

SENIGALLIA – Giomarche (Associazioni Imprenditori Territoriale) considera di grande interesse l’unione dell’Ipsia-Itis di Senigallia e Arcevia con l’Istituto Tecnico Commerciale Corinaldesi, che allo stato attuale sommano circa 1500 studenti provenienti dal territorio Valli Misa e Nevola, come imprenditori abbiamo più volte sollecitato più formazione in età scolastica e più pratica di laboratorio, nelle Marche mancano giovani formati indispensabili per lo sviluppo delle attività aziendali presenti sul territorio e per favorire nuove iniziative; da una valutazione della domanda e dell’offerta, una metà circa dei giovani del nostro territorio dovrebbero orientarsi verso formazioni tecnico/professionali dirette ai reparti di produzione, conoscenza delle nuove tecnologie e altre attività collegate, ed è per questo che Giomarche è interessata per un confronto: (citiamo alcune priorità)

Favorire l’utilizzo dei fondi della “Garanzia Giovani” anche in collaborazione con Unioncamere.

Monitorare il territorio per individuare le professionalità richieste dalle aziende.

Accordo con i comuni del territorio per il trasporto dei minori diretti agli stage aziendali fuori comune.

Iniziative dirette ad informare le famiglie con figli in età della scuola media sulle opportunità per i loro figli e un lavoro sicuro.

Istituire un tavolo permanente di consultazione composto da imprenditori e dirigenti scolastici per priorità e collaborazione.

Organizzare visite aziendali per dimostrare ai giovani il progresso delle nuove tecnologie e ambienti di lavoro.

Evidente che in continuità dei rapporti esistenti riteniamo l’Istituto Ipsia Padovano sede ideale per ogni eventuale iniziativa.

Collaborazione con l’ufficio provinciale del lavoro di Senigallia e limitrofi.

Organizzazione convegni in ambiente scolastico.

Nella foto il presidente di Giomarche, Riccardo Montesi

