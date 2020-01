Nuovo incidente a Marotta all’incrocio tra la Statale e via Cesanense: ferita una donna

MAROTTA – Una donna è rimasta ferita, nella tarda mattinata di oggi – alle 11.50 – in un nuovo incidente avvenuto all’incrocio tra la Statale Adriatica e via Cesanense, subito dopo il ponte del fiume Cesano.

Per cause in via di accertamento sono rimaste coinvolte nello schianto un’auto ed un furgone.

La donna alla guida delle vettura, soccorsa dal personale del 118, è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Senigallia.

La squadra dei vigili del fuoco, dopo aver collaborato con il personale sanitario, ha provveduto a mettere in sicurezza i mezzi coinvolti nell’incidente.

Il traffico lungo la Statale, particolarmente intenso in quel momento, ha subito dei rallentamenti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Continue Reading

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it