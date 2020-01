Nuova tragedia lungo l’Arceviese: la vittima è un anziano di Casine di Ostra

Nello schianto tra due auto, avvenuto nel pomeriggio nel tratto tra Barbara e Serra de’ Conti, è rimasto ferito anche in cinquantenne

SERRA DE’ CONTI – La strada provinciale 360 Arceviese continua ad essere teatro di tragedie. L’ultimo schianto mortale si è verificato oggi pomeriggio, poco dopo le ore 17.

Per cause in via di accertamento, da parte degli agenti della polizia stradale. due auto – una Bmw ed una Fiat Panda – si sono scontrate tra il bivio per Barbara e l’incrocio per Serra de’ Conti.

La vittima è il conducente della Panda, Alfiero Pierfederici, 74 anni, residente a Casine di Ostra. Ferito, invece, il conducente della Bmw. L’uomo, rimasto intrappolato tra le lamiere accartocciate della sua vettura, è stato estratto dai vigili del fuoco ed affidato agli operatori del 118 che hanno provveduto a trasportarlo all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. Secondo quanto si è appreso le sue condizioni non sarebbero gravissime.

I vigili del fuoco, dopo aver collaborato con il personale sanitario, hanno provveduto a mettere in sicurezza le due vetture coinvolte nel tragico schianto e tutta l’area circostante.

Per consentire gli interventi di soccorso ed i successivi accertamenti tecnici, il traffico lungo l’Arceviese è rimasto a lungo bloccato.

