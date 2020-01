Nella notte tre auto divorate dalle fiamme a Cupramontana

CUPRAMONTANA – Nella notte tre auto sono state divorate dalle fiamme in via Cesare Battisti, angolo via Gramsci, a Cupramontana.

Scattato l’allarme – alle 3.20 – sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere l’incendio. Subito dopo i vigili hanno messo in sicurezza, sia le auto interessate dal rogo, sia l’area circostante.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Continue Reading

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it