Musiche popolari natalizie davanti al presepe nel Museo del giocattolo antico di Senigallia

SENIGALLIA – Venerdì 3 gennaio, alle ore 18, nel Museo del giocattolo antico a Senigallia (Via Pisacane 43-45 angolo Via Maierini) lo storico dell’arte e musicista Donato Mori suonerà con l’organetto diatonico e presenterà dal punto di vista storico una quindicina di melodie natalizie popolari di varie regioni italiane nella suggestiva cornice di alcuni presepi ultracentenari (allestiti per l’occasione dai titolari del museo Gabriele Schiavoni ed Elena Turchi) e dei numerosissimi giocattoli antichi esposti, che in massima parte furono doni di Natale.

Durante il concerto, che è frutto di un’accurata ricerca di Mori nel patrimonio della musica tradizionale italiana, Elena Turchi farà alcuni interventi sulla storia e l’evoluzione del presepe. Ingresso (concerto e visita guidata al museo): € 4,00 intero, € 2,00 ridotto (6-16 anni), gratuito fino a 5 anni.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Continue Reading

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it