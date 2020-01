Modelli produttivi e nuove tecnologie al centro di un incontro del Pd a Casine di Ostra alla presenza di Sauro Longhi

OSTRA – Nuove tecnologie, quindi nuovi modelli produttivi, ma anche un approccio differente alla formazione e quindi un passaggio culturale da affrontare. Sarà la preoccupazione o l’entusiasmo a guidarci? Venerdì 10, al circolo Acli di Casine di Ostra, il Pd della Zona Valli Misa e Nevola affronterà il vasto tema della rivoluzione 4.0 con l’incontro: Le Marche ideali… Inizio della serata previsto per le 21.

“Un incontro organizzato da tempo e estraneo – scrive il Pd – al dibattito di questi giorni. Lontano dai posizionamenti per le candidature e le coalizioni. Un tema tecnico che deve far riflettere la Politica, non per questo legata esclusivamente alle elezioni regionali di primavera.

“Questo fenomeno – si legge sempre nella nota diffusa dal Pd – definito come Industria 4.0, da tempo è al centro del dibattito socio-economico, e anche politico, di numerosi paesi. Alcuni provvedimenti operativi hanno interessato anche una nostra Legge di Bilancio nel 2017, ma c’è necessità di una discussione che sia diffusa e capillare, che sia partecipata e che offra spunti per iniziare a leggere il cambiamento che è in atto. Per questo un nutrito gruppo di persone si sono rese disponibili per accendere l’interesse dei cittadini di questa nostra vallata intorno ai temi dell’istruzione dei giovani e della formazione dei lavoratori ma anche degli inoccupati; dello sviluppo economico, equo e sostenibile e della partecipazione dei lavoratori alle scelte; dei servizi che cambiano; della sanità che ha nuovi scenari avanti a sé…

“Ci guideranno nel dibattito – si legge sempre nel documento del Pd -: Marilena Andreolini (Dirigente scolastica Istituto comprensivo Ostra e Barbara); Simona Ginelli (psicologa e pedagogista); Valentino Angeletti (studente universitario); Sauro Longhi (docente universitario); Tonino Dominici (A.D. Box Marche s.p.a. di Corinaldo); Sandro Paradisi (Paradisi S.r.l.); Cesare Rocchetti (Omce); Walter Vernelli (Copy System Metauro 3D Printer Valli al Metauro); Apolloni Sandro (Imprenditore e consigliere di banca); Maurizio Andreolini (sindacalista CISL provinciale Pesaro); Silvia Lupini (architetto); Arianna Belogi (medico); Pietro Pettinari (medico).

“Attraverso la discussione – si legge sempre nel documento – cercheremo di individuare le sfide che il nuovo paradigma pone a studenti, lavoratori, imprese, enti pubblici, per ipotizzare i nuovi ruoli e tracciare, prima che si verifichino, rischi e opportunità”.

