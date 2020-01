Mercoledì Rodolfo Coccioni presenta a Urbino “Leonardo da Vinci. Rocce, fossili e altre simili cose”

URBINO – Gli studi di Leonardo sulle geoscienze e il modo in cui appaiono nei codici e nelle opere sono ora raccolti nel volume “Leonardo da Vinci. Rocce, fossili e altre simili cose” (Fano, Aras, 2019) di Rodolfo Coccioni, già Ordinario di Paleontologia e Direttore dell’Istituto di Geologia dell’Università di Urbino, ideatore della Settimana del Pianeta Terra e Direttore del Corso di formazione “La terra a tavola”. L’appuntamento per parlarne con l’autore è per le ore 18 di mercoledì 29 gennaio all’Urbino Jazz Club di via Valerio, Piazzetta di Palazzo Odasi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Continue Reading

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it