Lunedì a Corinaldo la Camminata della Pasquella con racconti e canti

CORINALDO – Lunedì 6 gennaio, alle ore 9, con partenza in piazzale Gioco del Pallone, Corinaldo, camminata breve di quattro chilometri circa, adatta a tutti, per le vie di Corinaldo e dintorni, con storie dei luoghi e canti tradizionali della Pasquella, con la partecipazione dei musicisti Silvano Staffolani e Lorenzo Cantori. Quest’anno ci sarà anche la probabile partecipazione di un altro musicista, Michele Samory.

Si tratta di una camminata molto particolare, intitolata “Semo venuti pe’ l’allegria”, una iniziativa dove passi, racconti e canti si mescolano.

La partecipazione è gratuita, è altresì gradita la prenotazione, anche via sms, al numero 3496019357 (Massimo) o all’indirizzo info@genest.it in caso di maltempo il programma potrà subire variazioni.

Quando camminare e raccontare si uniscono possono scaturire piccole soddisfazioni,

questa volta ci saranno anche i canti che vanno a rievocare una antica tradizione dei nostri territori. Proviamo a ritrovare un po’ di quel senso di appartenenza ad una comunità che con gli anni, per varie ragioni, si è dissolto.

L’iniziativa è promossa dall’associazione Generazioni Storie Orizzonti, in collaborazione con: Comune di Corinaldo, Gruppo di lettura “Letto per Diletto”, Casa di Riposo, Casa Protetta, Pro Loco, in collaborazione anche con singoli volontari che supporteranno i camminatori a livello di sicurezza, appuntamento lunedì 6 alle ore 9,00 in piazzale Gioco del Pallone.

