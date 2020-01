L’Amministrazione comunale di Trecastelli ha salutato con una pergamena di ringraziamento i dipendenti andati in pensione

TRECASTELLI – Questa mattina (sabato 18 gennaio) l’Amministrazione comunale della Città di Trecastelli, nella Sala consiliare, ha voluto porgere i saluti ai dipendenti comunali Alberto Bigelli, Renzo Sagrati, Sauro Stronati e Nazzareno Vagni che hanno chiuso il capitolo della loro attività professionale andando in pensione.

Il sindaco di Trecastelli Marco Sebastianelli insieme a tutta la Giunta comunale, hanno aperto l’incontro con un sentito ringraziamento ai quattro dipendenti, per l’attività svolta in tutti questi anni con grande professionalità e profondo spirito di appartenenza alla comunità.

Ognuno di loro ha ricevuto una pergamena personalizzata, in cui è espressa tutta la gratitudine dell’Amministrazione di Trecastelli. I dipendenti hanno ringraziato per la sinergia lavorativa e il clima sereno che hanno respirato nei lunghi anni di lavoro.

