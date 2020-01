La befana del 2020 a Marzocca arriverà dal cielo: appuntamento lunedì pomeriggio in piazza Amalfi

SENIGALLIA – “La befana vien di notte, con le scarpe tutte rotte” come ci ricorda una vecchia filastrocca. Ed invece la befana del 2020 a Marzocca arriverà dal cielo, in piazza Amalfi, lunedì 6 gennaio, alle ore 17, e con l’aiuto di altre befane locali, distribuirà dolciumi, cioccolata calda e zucchero filato a tutti i bambini, coinvolgendoli con giochi ed attrazioni.

Si conclude così la terza edizione del “Marzocca Christmas Festival” che con il “Marzocca Summer Festival” ha offerto momenti di svago e di aggregazione per tutte le età e tutti i gusti grazie al Comune di Senigallia, al Comitato Enjoy Marzocca, alle associazioni del territorio ed ai commercianti, che con il loro contributo hanno reso possibile questo evento molto atteso, non solo dai bambini ma anche dai grandi.

Dai promotori dell’iniziativa un ringraziamento particolare al Cai ed alla Croce Rossa per la befana volante ed all’artista Luciano Magi Galluzzi, ideatore del presepe di Piazza Amalfi.

L’Epifania tutte le feste si porta via ma a Marzocca lascerà il ricordo di questo magico pomeriggio di festa, di giochi, di befane e di bambini.

