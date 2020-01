Investita in via Giordano Bruno, a Senigallia: una donna ricoverata all’ospedale di Ancona

SENIGALLIA – Un nuovo investimento questa mattina, poco dopo le 9, in via Giordano Bruno. Per cause in via di accertamento una donna di 44 anni è stata investita mentre si accingeva ad attraversare la strada, nei pressi del centro commerciale Il Molino.

In considerazione dei traumi riportati dalla donna il personale sanitario, giunto sul posto, ha deciso di far intervenire l’eliambulanza, atterrata nei pressi del vicino campus scolastico. Poco dopo la signora è stata così trasferita all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, dove è stata ricoverata.

