Iniziati i lavori per la pista ciclabile che collegherà Piano Marina a Marotta

MAROTTA – E’ tempo di piste ciclabili. Ed a Marotta, mentre si attende la conclusione dei lavori per la Ciclovia Adriatica – sul lungomare -, è partito anche l’intervento, da tempo annunciato, per la realizzazione del collegamento ciclabile tra il quartiere di Piano Marina ed il centro della frazione. Intervento reso possibile grazie all’importante contributo della SO.Di.CO., l’azienda di cosmetici che da qualche mese si è trasferita in via Sterpettine.

Il progetto di questa nuova pista ciclabile sarà presentato ufficialmente venerdì 31 gennaio, alle ore 21, nella sala Blasi Fenici, nell’edificio della nuova chiesa del quartiere di Piano Marina. Sarà anche l’occasione per rimembrare un pezzo di storia di Marotta. Nell’area attraversata dalla nuova pista ciclabile sorgeva infatti l’aeroporto “Mondolfo Airfield”.

